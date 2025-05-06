Шольц не рассчитывал на провал голосования по новому канцлеру

Ранее подобных прецедентов в истории современной Германии не происходило. Согласно основному закону страны, если кандидат не набрал абсолютное большинство (50% плюс 1 голос) в первом туре, то в течение двух недель проводится второй тур, когда кандидатов может выдвигать четверть состава Бундестага, а не президент республики. Во втором туре для успешного избрания также требуется абсолютное большинство, если этого не добьется ни один кандидат, то проводится третий тур, когда для избрания достаточно простого большинства. Если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, то президент может или назначить его главой правительства, или же объявить новые парламентские выборы.