Шольц не рассчитывал на провал голосования по новому канцлеру

«Нет! Это абсурд», — сказал Шольц журналу Stern на вопрос, рассчитывал ли он такой результат. Шольц является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой возглавляемый Мерцем блок Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального (ХСС) союзов сформировал коалицию.
Как пишет журнал, Шольц выглядел взволнованным после голосования в Бундестаге. Он также принял участие в заседании фракции СДПГ после выборов. По словам и. о. канцлера, произошедшее «не доставляет радости», но он также выразил уверенность, что ситуацию можно будет исправить. Шольц будет исполнять обязанности канцлера до избрания нового главы правительства.
Во вторник в Бундестаге прошел первый тур голосования по избранию Мерца канцлером Германии. За проголосовали 310 депутатов, для избрания требовались 316 голосов из 630. Такие голосования проводятся анонимно, поэтому остается неизвестным, кто из фракций СДПГ и ХДС/ХСС не поддержал Мерца (коалиция контролирует 328 мест в парламенте).
Ранее подобных прецедентов в истории современной Германии не происходило. Согласно основному закону страны, если кандидат не набрал абсолютное большинство (50% плюс 1 голос) в первом туре, то в течение двух недель проводится второй тур, когда кандидатов может выдвигать четверть состава Бундестага, а не президент республики. Во втором туре для успешного избрания также требуется абсолютное большинство, если этого не добьется ни один кандидат, то проводится третий тур, когда для избрания достаточно простого большинства. Если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, то президент может или назначить его главой правительства, или же объявить новые парламентские выборы.