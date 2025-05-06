Россия и Украина произвели обмен пленными военнослужащими

В министерстве уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь, также они смогут связаться с родственниками. Военнослужащих доставят в Россию, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.