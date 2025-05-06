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Россия и Украина произвели обмен пленными военнослужащими

205 российских военнослужащих вернулись из украинского плена. РФ и Украина произвели обмен в формате «205 на 205», сообщило российское Минобороны. Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Артем Житенев/ТАСС

В министерстве уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь, также они смогут связаться с родственниками. Военнослужащих доставят в Россию, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен состоялся 19 апреля. Тогда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «246 на 246». Днем ранее российская сторона отдала Украине 909 тел военнослужащих, взамен получила от Украины тела 41 человека.