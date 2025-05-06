Reuters: приказ Хегсета об отмене поставок оружия Украине застал Белый дом врасплох

Приказ, который обошелся Транспортному командованию Вооруженных сил США (TRANSCOM) от 1,6 млн до 2,2 млн долларов и вызвал яростные запросы от официальных лиц Украины и Польши, которая координировала те поставки, вскоре был отменен, и в течение недели полеты возобновились, говорится в статье.
Однако, как стало известно Reuters, Трамп не давал указаний остановить военную помощь Киеву и не знал о том приказе главы Минобороны США, как и другие высокопоставленные чиновники в сфере национальной безопасности. Подобные приказы, как правило, обсуждаются высокопоставленными чиновниками в сфере национальной безопасности и утверждаются президентом. Они требуют координации действий нескольких ведомств и ряда транспортных компаний, подчеркивает Reuters.
Хотя в Вашингтоне утверждают, что тогда Пит Хегсет следовал позиции Белого дома, три источника, по данным издания, оправдывают министра обороны тем, что он «неверно интерпретировал» позицию Трампа в отношении военной помощи Украине. Однако другие источники рассказали Reuters, что некоторые сотрудники Пентагона призывали главу Минобороны убедить Трампа приостановить поставки военной помощи Киеву, чтобы получить рычаги влияния на Россию в мирных переговорах.
«Это соответствует политике администрации: действовать быстро, все крушить, а потом разбираться. Такова их философия управления», — говорит Марк Кансиан, экс-полковник США и эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований* (CSIS).
* Центр стратегических и международных исследований (CSIS) внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций