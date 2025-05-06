Reuters: приказ Хегсета об отмене поставок оружия Украине застал Белый дом врасплох

Через неделю после того как у Дональда Трампа начался второй президентский срок, в Пентагоне отдали устный приказ трем грузовым американским авиакомпаниям остановить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением для Украины. Это вызывало панику на Украине и в Польше, а также указало на хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа, пишет Reuters.