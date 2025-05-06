Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: приказ Хегсета об отмене поставок оружия Украине застал Белый дом врасплох

Через неделю после того как у Дональда Трампа начался второй президентский срок, в Пентагоне отдали устный приказ трем грузовым американским авиакомпаниям остановить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением для Украины. Это вызывало панику на Украине и в Польше, а также указало на хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа, пишет Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Приказ, который обошелся Транспортному командованию Вооруженных сил США (TRANSCOM) от 1,6 млн до 2,2 млн долларов и вызвал яростные запросы от официальных лиц Украины и Польши, которая координировала те поставки, вскоре был отменен, и в течение недели полеты возобновились, говорится в статье.

Однако, как стало известно Reuters, Трамп не давал указаний остановить военную помощь Киеву и не знал о том приказе главы Минобороны США, как и другие высокопоставленные чиновники в сфере национальной безопасности. Подобные приказы, как правило, обсуждаются высокопоставленными чиновниками в сфере национальной безопасности и утверждаются президентом. Они требуют координации действий нескольких ведомств и ряда транспортных компаний, подчеркивает Reuters.

Хотя в Вашингтоне утверждают, что тогда Пит Хегсет следовал позиции Белого дома, три источника, по данным издания, оправдывают министра обороны тем, что он «неверно интерпретировал» позицию Трампа в отношении военной помощи Украине. Однако другие источники рассказали Reuters, что некоторые сотрудники Пентагона призывали главу Минобороны убедить Трампа приостановить поставки военной помощи Киеву, чтобы получить рычаги влияния на Россию в мирных переговорах.

Тем не менее та ситуация, по мнению Reuters, свидетельствует о хаотичном процессе принятия решений в администрации Трампа, путанице в разработке и реализации политики национальной безопасности США, глубоко укоренившихся обидах и неопытности персонала, набранного новой администрацией.

«Это соответствует политике администрации: действовать быстро, все крушить, а потом разбираться. Такова их философия управления», — говорит Марк Кансиан, экс-полковник США и эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований* (CSIS).

* Центр стратегических и международных исследований (CSIS) внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций