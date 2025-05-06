Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни

Журналисты спросили главу республики про слухи о его отставке.
«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова «Чечня Сегодня».
Кадыров возглавил республику 5 апреля 2007 года. Он занимает свою должность дольше всех действующих руководителей регионов России. Последнее переизбрание главы Чечни произошло в сентябре 2021 года. Тогда он набрал 99,7% голосов при явке 94,42%, следует из данных Центризбиркома. Срок полномочий Кадырова истекает в 2026-м.
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