Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что просит освободить его от должности, передает издание «Чечня сегодня».

Источник: РИА "Новости"

Журналисты спросили главу республики про слухи о его отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова «Чечня Сегодня».

Кадыров возглавил республику 5 апреля 2007 года. Он занимает свою должность дольше всех действующих руководителей регионов России. Последнее переизбрание главы Чечни произошло в сентябре 2021 года. Тогда он набрал 99,7% голосов при явке 94,42%, следует из данных Центризбиркома. Срок полномочий Кадырова истекает в 2026-м.

Материал дополняется.