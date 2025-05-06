Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова «Чечня Сегодня».