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США и Филиппины проведут третьи за весну военные учения

26 мая в Южно-Китайском море стартуют учения Вооруженных Сил США и Филиппин. Это будет уже третья военная тренировка союзников с начала весны 2025 года. Маневры проводятся на фоне обострения отношений с Китаем.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О проведении маневров рассказала Stars And Stripes со ссылкой на сотрудника американского Корпуса морской пехоты.

Название учений — Kamandag. Они продлятся 12 дней. В тренировках будут задействованы около двух тысяч американских морских пехотинцев, а также бойцы из ВС Японии, Великобритании и Южной Кореи, сообщает «Интерфакс».

Американские солдаты передислоцируются на Филиппины из Австралии, где полгода находятся на ротационной основе. Вместе с филиппинскими, британскими, южнокорейскими коллегами они проведут серию ракетно-артиллерийских стрельб и высадку десанта на побережье.

С 21 апреля по 9 мая на Филиппинах проходят американо-филиппинские учения Balikatan. Союзники тренируются слаженно действовать в условиях боевых действий. По легенде учений, военные участвуют в вооруженном конфликте на Тайване или на других территориях в Южно-Китайском море. В программу маневров вошло заграждение Лусонского пролива, через который пролегает маршрут торговых и военных кораблей КНР в Тихий океан. Американские и филиппинские военные отрабатывают удары с берега по морским целям противокорабельными ракетами.

Местом первых весенних учений американской пехоты и филиппинских военных, которые проходили с 31 марта по 11 апреля, был остров Минданао.

Как отмечает газета Stars And Stripes, маневры вооруженных сил США и Филиппин осуществляются на фоне обострения отношений между Китаем и Филиппинами из-за спорных территорий в Южно-Китайском море.

В апреле Китай объявил, что ему принадлежит контроль над рифом Сэнди-Ки архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Китайские военные высадились на рифовую платформу и установили там свой флаг. Площадь рифа составляет около 200 кв. метров, но контроль за ним гарантирует принадлежность Китаю 12-мильной морской зоны, его окружающей. В эту зону входит остров Титу, который является землей Филиппин. Военные силы Манилы дислоцируются на острове, чтобы контролировать китайские корабли.