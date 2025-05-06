США и Филиппины проведут третьи за весну военные учения

С 21 апреля по 9 мая на Филиппинах проходят американо-филиппинские учения Balikatan. Союзники тренируются слаженно действовать в условиях боевых действий. По легенде учений, военные участвуют в вооруженном конфликте на Тайване или на других территориях в Южно-Китайском море. В программу маневров вошло заграждение Лусонского пролива, через который пролегает маршрут торговых и военных кораблей КНР в Тихий океан. Американские и филиппинские военные отрабатывают удары с берега по морским целям противокорабельными ракетами.