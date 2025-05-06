МИД подтвердил планы России прекратить огонь на 72 часа

«Напомню, 3 мая Зеленский публично отказался эту инициативу поддержать, пытаясь утверждать, будто такое предложение несерьезно. Напомним, что, в отличие от России, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около 5 тыс. раз. А в марте и апреле они 136 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики», — сказала Мария Захарова на брифинге (запись опубликована на сайте МИДа).