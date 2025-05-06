Ушаков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы

Это в том числе лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Сербии, Папуа-Новой Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
Еще ряд стран, включая Индию, Индонезию, Никарагуа, Боснию и Герцеговину и ЮАР, будут представлены на высоком уровне. От КНДР на параде будет присутствовать посол. «Но будет еще одна интересная встреча, о которой узнаете потом», — сказал Ушаков.
«Я специально упомянул, что будут участвовать ветераны из США. На официальном уровне — не знаю. Приглашения были направлены послу», — сказал Ушаков. В апреле в Кремле говорили, что речи о том, что американский президент Дональд Трамп приедет в Москву на 9 Мая, не идет.
7 мая Владимир Путин подпишет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро договор о стратегическом партнерстве между странами. «Он закладывает принципы дальнейшего равноправного сотрудничества, в том числе тесную координацию в ООН. Также договор охватывает сотрудничество в вопросах глобальной безопасности, наращивание инвестиций в области энергетики, транспорта
8 мая в Москву приезжает председатель КНР Си Цзиньпин с официальным визитом, запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Главы государств также проведут «доверительную беседу за чаем в формате один на один». «Российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне», — отметил помощник президента.
9 мая Путин встретится с лидерами Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он также переговорит с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
В ходе торжественного обеда президент побеседует в формате «на ногах» с лидерами, с которыми не удалось согласовать двусторонних встреч по временным причинам.
10 мая Путин проведет встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который приедет в Россию с третьим официальным визитом, а также с президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Палестины Махмудом Аббасом, Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, Абхазии Бадрой Гунбой и Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин «активно готовится к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов, которые предстоят в следующие четверо суток».