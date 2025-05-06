Ушаков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы

«Я специально упомянул, что будут участвовать ветераны из США. На официальном уровне — не знаю. Приглашения были направлены послу», — сказал Ушаков. В апреле в Кремле говорили, что речи о том, что американский президент Дональд Трамп приедет в Москву на 9 Мая, не идет.