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Ушаков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы

На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 иностранных лидеров, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

Это в том числе лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Сербии, Папуа-Новой Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Еще ряд стран, включая Индию, Индонезию, Никарагуа, Боснию и Герцеговину и ЮАР, будут представлены на высоком уровне. От КНДР на параде будет присутствовать посол. «Но будет еще одна интересная встреча, о которой узнаете потом», — сказал Ушаков.

Кроме того, на параде будут ветераны из многих стран, в том числе из Израиля и США.

«Я специально упомянул, что будут участвовать ветераны из США. На официальном уровне — не знаю. Приглашения были направлены послу», — сказал Ушаков. В апреле в Кремле говорили, что речи о том, что американский президент Дональд Трамп приедет в Москву на 9 Мая, не идет.

7 мая Владимир Путин подпишет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро договор о стратегическом партнерстве между странами. «Он закладывает принципы дальнейшего равноправного сотрудничества, в том числе тесную координацию в ООН. Также договор охватывает сотрудничество в вопросах глобальной безопасности, наращивание инвестиций в области энергетики, транспорта и т. д.», — сообщил Ушаков. Россия считает Венесуэлу надежным партнером в латиноамериканском регионе, добавил он.

У Путина также запланированы встречи с президентами Кубы Мигелем Диас-Канелем, который уже прибыл в Россию, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

8 мая в Москву приезжает председатель КНР Си Цзиньпин с официальным визитом, запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Главы государств также проведут «доверительную беседу за чаем в формате один на один». «Российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне», — отметил помощник президента.

9 мая Путин встретится с лидерами Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он также переговорит с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

В ходе торжественного обеда президент побеседует в формате «на ногах» с лидерами, с которыми не удалось согласовать двусторонних встреч по временным причинам.

10 мая Путин проведет встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который приедет в Россию с третьим официальным визитом, а также с президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Палестины Махмудом Аббасом, Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, Абхазии Бадрой Гунбой и Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин «активно готовится к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов, которые предстоят в следующие четверо суток».