«Аль-Масира»: Израиль разрушил аэропорт в столице Йемена и атакует энергообъекты

5 мая йеменские хуситы объявили о намерении ввести полную воздушную блокаду Израиля за счет многократных ударов по его аэропортам. Заявление прозвучало после того, как 4 мая системе ПВО еврейского государства не удалось перехватить одну из ракет, запущенных со стороны Йемена. Со своей стороны, израильское руководство приказало возобновить удары по стратегически важной инфраструктуре хуситов.