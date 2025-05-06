Кадыров объяснил свои слова об отставке

Вчера господин Кадыров заявил о желании «уйти в бессрочный отпуск» не первый раз. В сентябре 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале видео. На нем глава Чечни напоминает, что занимает пост уже 15 лет — это самый долгий срок среди всех руководителей российских регионов. Он сказал, что пришел к власти молодым и неопытным, а теперь он «просто неопытный». Сейчас срок нахождения на посту господина Кадырова составляет 18 лет. Последний раз его переизбрали в 2021 году, он получил 99,7% голосов. Следующие выборы должны состояться в регионе в 2026 году.