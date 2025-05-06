Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая

Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве.
«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?» — сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.
Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.
Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.