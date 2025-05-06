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Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая

БРАТИСЛАВА, 6 мая — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.

Источник: AP 2024

Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве.

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?» — сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.

Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.