Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла подготовку Лондона к конфликту с Москвой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала стремление властей Великобритании обновить план действий на случай войны с РФ. Она пошутила относительно распределения обязанностей представителей королевской династии — короля Карла III, принцев Уильяма и Гарри, а также британских политиков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трасс (экс-глава МИД Британии — примечание редакции) на танке будет прикрывать свой тыл», — написала Захарова в Telegram.

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, по предположению представителя российского МИД, «десантируется с британскими флажками в руках», а Тереза Мэй, которая с 2016 по 2019 годы занимала пост премьер-министра Великобритании, «добьет всех», исполнив танец и рассказав истории про «новичок».

Пост Марии Захаровой в Telegram активно комментируют подписчики.

Шутку о ролях британских политиков в случае прямого конфликта с Россией официальный представитель МИД России опубликовала после выхода в The Telegraph материала о намерении властей Великобритании актуализировать план действий для правительства на случай военного конфликта Лондона с Москвой. Дорожная карта ведения войны с другими странами была разработана британскими властями еще в 2005 году и с тех пор устарела. Военным поручено дополнить инструкцию с учетом военного противостояния с Россией.