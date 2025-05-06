Захарова высмеяла подготовку Лондона к конфликту с Москвой

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, по предположению представителя российского МИД, «десантируется с британскими флажками в руках», а Тереза Мэй, которая с 2016 по 2019 годы занимала пост премьер-министра Великобритании, «добьет всех», исполнив танец и рассказав истории про «новичок».
Пост Марии Захаровой в Telegram активно комментируют подписчики.
Шутку о ролях британских политиков в случае прямого конфликта с Россией официальный представитель МИД России опубликовала после выхода в The Telegraph материала о намерении властей Великобритании актуализировать план действий для правительства на случай военного конфликта Лондона с Москвой. Дорожная карта ведения войны с другими странами была разработана британскими властями еще в 2005 году и с тех пор устарела. Военным поручено дополнить инструкцию с учетом военного противостояния с Россией.