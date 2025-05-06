Сенатором от Костромской области может стать вдова убитого генерала Кириллова

В ходе допроса Ахмаджон Курбонов признался, что совершил теракт в Москве по заданию украинских спецслужб. По его словам, он купил электросамокат, начинил его самодельной бомбой и дистанционно привел ее в действие. Теракт был снят на камеру из автомобиля каршеринга. Курбонов рассказал, что за убийство генерала ему обещали $100 тыс. и паспорт одной из стран ЕС. Западные и украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщали, что теракт был подготовлен СБУ.