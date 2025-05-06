Сенатором от Костромской области может стать вдова убитого генерала Кириллова

Светлана Кириллова включена в список праймериз «Единой России». Победители праймериз станут кандидатами в депутаты на выборах в Костромскую облдуму восьмого созыва. О том, что Кириллова заявлена в числе участников праймериз партии «Единая Россия», пишет RTVI.
Светлана Кириллова имеет все шансы стать сенатором от Костромской области, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Другой источник, с которым пообщались «Ведомости», подчеркнул, что у нее нет препятствий для назначения, так как она соответствует требованиям ценза оседлости, будучи уроженкой Костромы.
Сегодня пост сенатора от региона занимает Сергей Калашник, но его полномочия прекращаются в этом году. Он не участвует в праймериз «Единой России».
Кто такая Светлана Кириллова и как ее шансы оценивают эксперты
На сайте праймериз опубликована биография Светланы Кирилловой. Там говорится, что она родилась в Костроме 24 января 1973 года. С конца 1990-х годов работает в сфере военного здравоохранения ВС России. В настоящее время занимает должность главного эксперта отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты в министерстве обороны.
В видеообращении Кириллова рассказывает, что Кострома — это ее родина, и она хорошо знает проблемы региона. Также она отмечает, что участвует в праймериз «прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы» родной Костромы. Кириллова заявляет, что одним из главных приоритетов своей работы в качестве депутата видит поддержку участников военной операции на Украине и их семей.
На стратегической сессии «Единой России», состоявшейся в конце апреля, Кириллова была названа в числе потенциальных лидеров партии на выборах в Госдуму. В ЕР ее позиционировали как представительницу архетипа «мать/жена героя».
В комментарии «Ведомостям» политолог Константин Калачев пояснил: «Если у партии есть планы на Светлану Кириллову, то встает вопрос о ее статусе, который снимается сенаторством (не просто вдова). С точки зрения аппаратной логики так и должно быть».
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с РБК отметил, что говорить о списках партии еще рано. Ими будет заниматься руководство политической организации в зависимости от итогов праймериз и политической ситуации накануне выборов.
Убийство Игоря Кириллова
Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ, и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в Москве. Причиной гибели стал подрыв самодельного взрывного устройства, заложенного в самокат, у жилого дома на Рязанском проспекте. Подозреваемый в совершении теракта, 29-летний уроженец Узбекистана Ахмаджон Курбонов, был задержан в Подмосковье на следующий день.
В ходе допроса Ахмаджон Курбонов признался, что совершил теракт в Москве по заданию украинских спецслужб. По его словам, он купил электросамокат, начинил его самодельной бомбой и дистанционно привел ее в действие. Теракт был снят на камеру из автомобиля каршеринга. Курбонов рассказал, что за убийство генерала ему обещали $100 тыс. и паспорт одной из стран ЕС. Западные и украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщали, что теракт был подготовлен СБУ.
После убийства Кириллова министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове погибшего начальника войск РХБЗ. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов удостоен посмертно высшей государственной награды за исключительное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.
В феврале 2025 года в костромской школе № 11, где учился Кириллов, открыли памятную доску в честь героя.