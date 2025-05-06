Литва заминирует границы с Россией и Белоруссией на 800 млн евро

На сайте министерства говорится, что в проекте контрмобильности основное внимание уделяется возможностям минирования. Наибольшая часть средств — более 800 млн евро, или три четверти всех запланированных инвестиций — будет направлена именно на эти цели. Министерство планирует закупить и установить противотанковые мины и их системы, чтобы «обезопасить» свои государственные границы с Россией и Белоруссией. Также будет ускорено приобретение инженерной техники для Вооруженных сил Литвы, включая средства радиоэлектронной борьбы, и усилена система наблюдения и раннего оповещения.
Кроме того, Литва совместно с Латвией и Эстонией реализует проект «Балтийская линия обороны». Они разрабатывают комплекс мер по ограничению мобильности вдоль восточной границы НАТО и сейчас определяют географические точки, где соединят инженерные заграждения, чтобы обеспечить целостность линии обороны Балтийского моря.
В сотрудничестве с Польшей в рамках проекта «Восточный щит» идет подготовка к обороне Сувалкского коридора. Вблизи границ с Россией и Белоруссией создается 27 инженерных парков, в которых собираются «ежи», «испанские кони», устанавливаются «зубы дракона», бетонные дорожные ограждения, режущая проволока, дорожные блоки и морские контейнеры.
Запланированы и реализуются и другие меры по противодействию мобильности: углубление дренажных канав, создание лесных аллей вдоль дорог и поддержание в порядке существующих лесных массивов на расстоянии до 20 километров от границы и вокруг основных и региональных дорог, а также идет укрепление бродов через Неман на границе с Россией.