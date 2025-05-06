Литва заминирует границы с Россией и Белоруссией на 800 млн евро

На сайте министерства говорится, что в проекте контрмобильности основное внимание уделяется возможностям минирования. Наибольшая часть средств — более 800 млн евро, или три четверти всех запланированных инвестиций — будет направлена ​​именно на эти цели. Министерство планирует закупить и установить противотанковые мины и их системы, чтобы «обезопасить» свои государственные границы с Россией и Белоруссией. Также будет ускорено приобретение инженерной техники для Вооруженных сил Литвы, включая средства радиоэлектронной борьбы, и усилена система наблюдения и раннего оповещения.