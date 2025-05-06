Последние зарубежные новости за 6 мая 2025 года: свежие события текущего дня

После начала второго срока Трампа Пентагон без одобрения президента приостановил поставки оружия Украине. Это вызывало панику в Киеве и Варшаве, а также указало на хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа. Хотя в Вашингтоне утверждают, что тогда Хегсет «неверно интерпретировал» позицию президента в отношении военной помощи Украине.