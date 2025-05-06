Последние зарубежные новости за 6 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Al Masirah: ВВС Израиля разрушили аэропорт в столице Йемена
По данным телеканала «Аль-Масира», израильские ВВС нанесли удары по Сане, разрушив пассажирский терминал аэропорта и технические объекты. Под удар также попали объекты энергетической инфраструктуры, включая электростанцию «Дахбан».
Bloomberg: провинция Альберта задумалась о выходе из состава Канады
Премьер Альберты Даниэль Смит сообщила, что ее правительство подготовило законопроект, позволяющий гражданам инициировать референдум о выходе провинции из состава Канады. Для начала процесса потребуется поддержка 10% избирателей.
News 18: Пакистан не сможет рассчитывать на Китай в войне с Индией
Пакистан ошибается, рассчитывая на помощь Китая в случае войны с Индией, пишет News 18. Военный авантюризм, особенно в интересах такого нестабильного и дипломатически изолированного клиента, как Пакистан, станет для Пекина голом в собственные ворота, предупреждает эксперт.
Reuters рассказал о приказе Хегсета, заставшем Белый дом врасплох
После начала второго срока Трампа Пентагон без одобрения президента приостановил поставки оружия Украине. Это вызывало панику в Киеве и Варшаве, а также указало на хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа. Хотя в Вашингтоне утверждают, что тогда Хегсет «неверно интерпретировал» позицию президента в отношении военной помощи Украине.
FT узнала, как Китай нашел новую схему обхода пошлин США
Китайские экспортеры используют схему DDP для обхода пошлин США, занижая стоимость товаров. Это позволяет значительно сократить затраты и обойти тарифы, введенные Трампом. Американские компании подтвердили рост подобных практик.