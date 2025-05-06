Ранее издание Politico со ссылкой на источники отмечало, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й, пакет санкций против России. В него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран.
«Этот пакет санкций также добавляет к списку запрещенного в Россию экспорта несколько товаров двойного назначения… например, химикаты и компоненты станков», — говорится в сообщении издания.
Газета уточняет, что в проекте санкций Еврокомиссии при этом содержится призыв освободить от них проект «Сахалин-2» до июня 2026 года.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.