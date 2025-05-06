Мерц принял в Бундестаге присягу как новый канцлер Германии

«Я клянусь прилагать силы на благо немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому. Да поможет мне бог», — сказал Мерц. По информации агентства DPA, уже 6 мая новый канцлер проведет первое заседание своего правительства.
Ранее во вторник парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования и президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему и членам его кабинета министров грамоты о назначении. В Бундестаге Мерц получил 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры выступили 289 депутатов, 1 воздержался.
В первом туре он потерпел историческое фиаско, набрав всего 310 голосов при том, что фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС), занимают в Бундестаге 328 мест. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.
Новый кабмин.
В новом правительстве СДПГ и ХДС получили по семь мест, ХСС — три. Внешнеполитический эксперт ХДС Йоханн Вадефуль станет новым министром иностранных дел Германии. Минэкономики возглавит бывший депутат Бундестага Катерина Райхе. Парламентский секретарь фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай станет руководителем Ведомства федерального канцлера, министром по особым поручениям.
Министром цифровизации и государственной модернизации будет бывший топ-менеджер сети магазинов Media Markt и Saturn Карстен Вильдбергер. Минтранс возглавит депутат Бундестага из Рейнланд-Пфальца Патрик Шнидер, Минздрав — депутат Нина Варкен, министерство образования и по делам семьи — Карин Прин. Госминистром по вопросам культуры станет публицист Вольфрам Ваймер, госминистром по вопросам спорта и волонтерства — Кристиане Шендерляйн, по сотрудничеству между землями и федеральным правительством — Михаэль Майстер.
Новым министром внутренних дел станет глава земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Добриндт, который в 2013—2017 гг. руководил Минтрансом. Заместитель председателя партии Доротея Бэр возглавит министерство научных исследований, технологий и космонавтики. Новым министром сельского хозяйства будет Алоис Райнер.
Борис Писториус сохранил за собой пост главы Минобороны, лидер СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов, бывшая судья Штефани Хубиг — министром юстиции, экс-председатель Бундестага Бербель Бас — министром труда и социальных дел, бывший уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер — министром окружающей среды, замглавы парламентской фракции Верена Хуберц — министром строительства, депутат Реем Алабали-Радован — министром экономического развития.
Кроме того, Элизабет Кайзер будет назначена госминистром, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции, уроженка России Натали Павлик — госминистром, уполномоченной по восточным землям.