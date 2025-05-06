Мерц принял в Бундестаге присягу как новый канцлер Германии

В первом туре он потерпел историческое фиаско, набрав всего 310 голосов при том, что фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС), занимают в Бундестаге 328 мест. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.