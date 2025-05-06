FA предрек утечку мозгов и смерть инноваций в США из-за Трампа

В Китае рассматривают университеты как ключ к «национальному возрождению» страны и ее технологической самостоятельности, поэтому с 1998 года утроили количество вузов. За последние два десятилетия Китай подготовил больше докторов наук в области STEM-образования (Science, Technology, Engineering, Mathematics), чем США, а в 2016 году впервые превзошел США по числу научных публикаций. В индексе Nature 2016 года пять из десяти научных учреждений были американскими, а одно — китайским. В индексе 2024 года уже восемь из десяти были китайскими, а два — американскими.