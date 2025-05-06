FA предрек утечку мозгов и смерть инноваций в США из-за Трампа

«Культурная война» администрации президента США Дональда Трампа с университетами может убить инновации в стране и грозит утечкой мозгов, пишет Foreign Affairs (FA).
Администрация Трампа из-за сокращения федерального финансирования университетских исследований рискует лишиться важнейшего источника новых идей для промышленности и армии. Чтобы предотвратить научную и технологическую стагнацию, Соединенным Штатам нужно значительно увеличить государственные инвестиции в университетские исследования и разработать разумную иммиграционную политику, которая позволит лучшим студентам мира учиться, а затем работать в стране, а не наоборот, отмечает издание.
Многие из наиболее значимых технологий наших дней, включая интернет, искусственные нейронные сети, квантовые вычисления, секвенирование нуклеиновых кислот, амплификацию ДНК, метод редактирования генома CRISPR, вакцины и лекарства на основе мРНК, 3D-печать и ингибиторы контрольных точек для лечения рака, возникли в результате исследований в американских университетских лабораториях, упоминает FA.
На основе этих открытий и изобретений были созданы стартапы, а некоторые идеи были подхвачены технологическими компаниями, которые затем инвестировали в них. По состоянию на 2021 год США инвестировали в проведение фундаментальных научных исследований гораздо больше, чем любая другая страна. Однако, несмотря на центральную роль университетских исследований в высокотехнологичной экономике страны, в последние десятилетия государственная поддержка становится все более вялой.
Уровень расходов на исследования и разработки (НИОКР) снизился более чем с 10% в середине 1960-х годов, когда Соединенные Штаты конкурировали с Советским Союзом, до 3% сегодня, когда Соединенные Штаты столкнулись с Китаем, указывает издание. При нынешней администрации финансирование исследований, вероятно, еще больше сократится.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) на 2022 год, среди 2500 крупнейших инвесторов в НИОКР по-прежнему лидировали американские компании (объем инвестиций в НИОКР в 2022 году превысил €500 млрд). Второе место занимал Китай (€222 млрд), третье — ЕС (€219 млрд).
Как пишет FA, поскольку доля федерального правительства в финансировании академических исследований сократилась — с 61% в 2012 году до 55% в 2021-м, американские университеты увеличили долю собственных средств на исследования с 21% в 2012 году до 25% в 2021-м. Однако доход даже от самого крупного целевого фонда не может компенсировать потерю федерального финансирования, которое составило почти $60 млрд в 2023 финансовом году, отмечает издание.
В 2022 году в США был принят закон о чипах и науке, напоминает FA. Речь шла о субсидиях и налоговых льготах для компаний, производящих микросхемы в США, и выделении $200 млрд на разработки и научные исследования. Бюджет Национального научного фонда к 2027 году должен был удвоиться. Однако конгресс так и не выделил средства в полном объеме, а бюджет фонда был урезан в прошлом году, сообщает издание.
Китай, напротив, в начале этого года объявил о десятипроцентном увеличении расходов правительства на науку и технологии, указывает FA. Многие политики получили ученые степени в Университете Цинхуа, который называют «Массачусетским технологическим институтом Китая», и понимают значение науки и технологий, отмечает издание.
В Китае рассматривают университеты как ключ к «национальному возрождению» страны и ее технологической самостоятельности, поэтому с 1998 года утроили количество вузов. За последние два десятилетия Китай подготовил больше докторов наук в области STEM-образования (Science, Technology, Engineering, Mathematics), чем США, а в 2016 году впервые превзошел США по числу научных публикаций. В индексе Nature 2016 года пять из десяти научных учреждений были американскими, а одно — китайским. В индексе 2024 года уже восемь из десяти были китайскими, а два — американскими.
Предложенный Трампом бюджет на 2026 год нанесет ущерб американской науке, в том числе из-за сокращения бюджета национальных институтов здравоохранения примерно на 40% и научного фонда — примерно на 57%, сообщает FA. Фонд вынужден сократить количество аспирантских стипендий вдвое. Предложения обложить налогом доход университетов из целевых фондов по ставке 14% или 21% и лишить университеты статуса освобожденных от налогов ограничат их возможности.
Сокращение финансирования, академическая цензура и враждебная иммиграционная политика администрации Трампа также провоцируют утечку мозгов, пишет FA. Три четверти респондентов недавнего опроса, проведенного журналом Nature, рассматривают возможность покинуть Соединенные Штаты из-за помех, которые чинит администрация Трампа.
Научно-исследовательские центры в таких городах, как Барселона и Мадрид, получают десятки заявок от американских ученых. Исследователи китайского происхождения в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, математика и ядерный синтез, возвращаются в Китай.
На фоне угрозы депортации и отзыва студенческих виз США станут гораздо менее желанной страной для лучших студентов мира. При этом в масштабах страны иностранные студенты получают 64% докторских степеней в области компьютерных и информационных наук, 57% — в области инженерии и 54% — в области математики и статистики.
Администрация Трампа воспринимает лидерство США в области науки и технологий как должное, что может стать опасной ошибкой, отмечает издание. Американцы привыкли к тому, что американские компании регулярно предлагают инновации, включая iPhone, облачные вычисления, Tesla Model S и ChatGPT. Однако Соединенные Штаты стали ведущей мировой научной и технологической сверхдержавой не потому, что американцы умнее и креативнее, а потому, что у них лучшая в мире система науки и инноваций, резюмирует FA.
Как пишет Financial Times, американские ученые начали уезжать из страны. В частности, исследователь фашизма, профессор философии Йельского университета Джейсон Стэнли, как и историки Тимоти Снайдер и его жена Марси Шор, решили перебраться в Университет Торонто. Среди 293 американских исследователей-постдоков, опрошенных в январе и феврале, 78% заявили, что их положение является шатким или что их исследования задерживаются.
Научные учреждения в Европе, в том числе Кембриджский университет, тем временем спешат переманить исследователей из США. По словам Джоанн Падрон Карни из Американской ассоциации содействия развитию науки, такие страны, как Китай и Франция, также пытались привлечь американских ученых.