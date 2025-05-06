Карни заявил Трампу о невозможности продажи Канады

Трамп, в свою очередь, заметил, что сейчас не собирается обсуждать с премьер-министром эту тему, но подчеркнул, что такое развитие событий «дало бы массу преимуществ» Оттаве. Американский лидер подчеркнул, что уважает канадцев, США будут друзьями с этой страной.