Комитет Рады не смог с первого раза выработать единую позицию по сделке с США

После подписания соглашения с США первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.