Комитет Рады не смог с первого раза выработать единую позицию по сделке с США

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам международной политики не смог урегулировать все вопросы по ратификации соглашения с Вашингтоном о недрах и теперь соберется на заседание повторно, сообщают украинские депутаты.
Заседание комитета 6 мая проходило в присутствии временной поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис. По итогам заседания комитет рекомендовал Раде голосовать за ратификацию соглашения с Вашингтоном. При этом, как сообщили в партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), комитет отклонил предложения внести уточнения о том, что депутатам не предоставили тексты еще двух документов, связанных с соглашением. Несмотря на то, что в присутствии Дэвис комитет поддержал ратификацию соглашения, к вечеру начали появляться сообщения о том, что в среду утром депутаты повторно соберутся на заседание.
«Вы будете смеяться, но 7 мая в 09:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) — снова заседание комитета иностранных дел и возвращение к ратификации соглашения о создании инвестиционного фонда», — написала депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что представители правящей партии «Слуга народа» напрасно отказались зафиксировать в преамбуле документа, что на момент ратификации соглашения о фонде Рада не видела текст дополнительного «соглашения об ограниченном партнерстве, которое 26 раз упоминается в документе».
Другой депутат Ярослав Железняк подтвердил, что из-за этого некоторые депутаты теперь отказываются поддержать соглашение. В связи с этим голосование за ратификацию, которое состоится в Раде 8 мая, может провалиться. Именно поэтому комитет соберется на заседание повторно. При этом парламентарий посетовал, что Раде уже с первых дней пребывания Дэвис в Киеве не удалось продемонстрировать единую позицию.
«Первое заседание Рады, которое увидела новая поверенная в делах США — наши не могли не показать традицию, когда все снова пошло не так. На самом деле, просто оказалось, что без этого некоторые фракции не дадут голоса, как бы их ни просили. Поэтому снова завтра переголосуют, хотя на суть это никак не влияет», — написал он в своем Telegram-канале.
Многие украинские депутаты ранее заявляли, что парламенту представили не все документы, согласованные с Вашингтоном, а лишь первую и самую общую часть сделки, не содержащую основных условий и деталей. В то же время, по информации газеты Politico, США и Украина в рамках сделки по природным ресурсам уже подписали все три документа.
Соглашение с США о полезных ископаемых
Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, в частности предоставляет США долговременный приоритет в вопросе доступа к украинским недрам, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского.
После подписания соглашения с США первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.