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Трамп назвал позором начало нанесения ударов между Индией и Пакистаном

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает позорным наносимые удары между Индией и Пакистаном.

Источник: Reuters

«Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя начало нанесения странами ударов.

Трамп добавил, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами.