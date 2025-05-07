Трамп назвал позором начало нанесения ударов между Индией и Пакистаном

«Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя начало нанесения странами ударов.
Трамп добавил, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами.
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает позорным наносимые удары между Индией и Пакистаном.
«Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя начало нанесения странами ударов.
Трамп добавил, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами.