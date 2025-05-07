Минобороны Индии раскрыло причину проведения операции «Синдур»

«Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 граждан Индии и один гражданин Непала», — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в рамках операции удар наносится по «террористической инфраструктуре в Пакистане» и спорным провинциям Джимма и Кашмир. По мнению Минобороны Индии, оттуда планировались и направлялись атаки на страну.
22 апреля в Индии произошел крупнейший за последние годы теракт — число жертв составило 26 человек. Большинство из них были туристами. При этом террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании.