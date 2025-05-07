Власти пакистанской провинции Пенджаб объявили чрезвычайное положение

Как отмечает Geo TV, силы безопасности и медучреждения Пенджаба были переведены в состояние повышенной готовности.
«Все врачи и медперсонал больниц Пенджаба были отозваны. Кроме того, на службу были вызваны офицеры и сотрудники гражданской обороны и других соответствующих ведомств», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что премьер Пакистана Шехбаз Шариф созывает заседание совета национальной безопасности.
6 мая Вооружённые силы Индии приступили к проведению операции «Синдур», в рамках которой были нанесены удары по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. Об этом заявили в индийском Министерстве обороны.