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Власти пакистанской провинции Пенджаб объявили чрезвычайное положение

Главный министр пакистанской провинции Пенджаб Марьям Наваз объявила чрезвычайное положение на всей территории провинции.

Источник: Reuters

Как отмечает Geo TV, силы безопасности и медучреждения Пенджаба были переведены в состояние повышенной готовности.

«Все врачи и медперсонал больниц Пенджаба были отозваны. Кроме того, на службу были вызваны офицеры и сотрудники гражданской обороны и других соответствующих ведомств», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что премьер Пакистана Шехбаз Шариф созывает заседание совета национальной безопасности.

6 мая Вооружённые силы Индии приступили к проведению операции «Синдур», в рамках которой были нанесены удары по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. Об этом заявили в индийском Министерстве обороны.