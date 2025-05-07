На границе Индии и Пакистана продолжается перестрелка, есть пострадавшие

Ранее Минобороны Индии сообщило, что в ночь на среду вооруженные силы страны начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Всего было атаковано девять объектов. Ведомство подчеркнуло, что ни один из пакистанских военных объектов не был атакован.