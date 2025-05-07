На границе Индии и Пакистана продолжается перестрелка, есть пострадавшие

По его данным, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля. Индийская армия, охраняющая границу, также приняла ответные меры, и обстрел через границу между двумя сторонами продолжается.
Местные жители укрываются в убежищах. Полиция сообщает о двух пострадавших в результате обстрелов женщинах. Одна из них находится в критическом состоянии.
Ранее Минобороны Индии сообщило, что в ночь на среду вооруженные силы страны начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Всего было атаковано девять объектов. Ведомство подчеркнуло, что ни один из пакистанских военных объектов не был атакован.
Эти шаги стали ответом на теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в ходе которого 22 апреля были убиты 25 индийцев и один непальский гражданин. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), пакистанской межведомственной разведки.