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На границе Индии и Пакистана продолжается перестрелка, есть пострадавшие

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /ТАСС/. Перестрелка между военными Индии и Пакистана продолжается на линии контроля на границе. Об этом сообщило агентство PTI.

Источник: AP 2024

По его данным, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля. Индийская армия, охраняющая границу, также приняла ответные меры, и обстрел через границу между двумя сторонами продолжается.

Местные жители укрываются в убежищах. Полиция сообщает о двух пострадавших в результате обстрелов женщинах. Одна из них находится в критическом состоянии.

Ранее Минобороны Индии сообщило, что в ночь на среду вооруженные силы страны начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Всего было атаковано девять объектов. Ведомство подчеркнуло, что ни один из пакистанских военных объектов не был атакован.

Эти шаги стали ответом на теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в ходе которого 22 апреля были убиты 25 индийцев и один непальский гражданин. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), пакистанской межведомственной разведки.