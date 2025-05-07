Пакистанские военные подтвердили сбитие двух самолетов ВВС Индии

«Есть подтвержденные данные о том, что два самолета индийских ВВС уже были сбиты. Есть и другие сообщения о многочисленных повреждениях, нанесенных пакистанскими силами, как на земле, так и в воздухе. Но я могу подтвердить вам, что было сбито по крайней мере два самолета индийских ВВС», — сказал Чаудхри.