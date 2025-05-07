Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Что известно о конфликте

ТАСС собрал основное, что известно об обострении индо-пакистанских отношений.
Действия Индии
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало о многочисленных взрывах недалеко от города Музаффарабад, административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира.
Позднее правительство Индии сообщило агентству, что военные нанесли удары по девяти целям в подконтрольных Пакистану районах союзной территории Джамму и Кашмир.
В Нью-Дели при этом утверждают, что удары наносились исключительно по военным целям, а Пакистан снова нарушает соглашение о прекращении огня, стреляя из артиллерии в Бхимбер Гали в районе Пунч-Раджаури.
Сухопутные силы Индии назвали удар по Пакистану «торжеством справедливости». Министр обороны республики Раджнатх Сингх приветствовал действия вооруженных сил страны.
Представители Минобороны Индии заявили, что республика задействовала все силы противовоздушной обороны на границе.
По информации агентства ANI, ВС Индии наносили удары по целям в Пакистане со своей территории с применением высокоточного оружия всех трех родов войск.
Ответ Пакистана
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что индийские вооруженные силы нанесли удары по мирному населению. Он пообещал нанести непропорциональный ответный удар.
Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов и нанес ответные удары по целям в Индии. Это решение было принято из-за якобы пораженных объектов гражданской инфраструктуры и индийской атаки по гражданскому населению.
По данным агентства PTI, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля.
Последствия
В провинции Пенджаб в Пакистане объявили чрезвычайное положение, силы безопасности и медучреждения переведены в состояние повышенной готовности.
Местные жители укрываются в убежищах. Полиция сообщает о двух пострадавших женщинах. Одна из них находится в критическом состоянии.
По утверждению Межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, Индия атаковала две мечети, не менее 2 человек погибли и 12 пострадали.
Телеканал SAMAA TV со ссылкой на источники в службах безопасности исламской республики сообщил, что служба противовоздушной обороны Пакистана сбила два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении воздушных сил Индии. Позднее Хаваджа Асиф подтвердил эту информацию, а телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что число сбитых истребителей достигло трех.
Представитель Минобороны Пакистана позднее сообщил Reuters о 8 погибших и 35 пострадавших.
Не менее 17 террористов ликвидированы, 60 ранены в ходе операции индийских вооруженных сил, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.
Международная реакция
Официальные индийские источники сообщили, что Индия проинформировала Россию, а также Великобританию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и США об операции «Синдур».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, потому что мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами.
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.
Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Пакистан на данный момент не планирует запрашивать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио после удара Вооруженных сил Индии по Пакистану.
Индийское посольство в США заявило, что Индия имеет достоверные сведения о причастности базирующихся на пакистанской территории террористов к теракту в Пахалгаме. В заявлении дипмиссии также говорится, что страна не наносила удары по гражданским, экономическим или военным объектам Пакистана, а только по лагерям террористов.
С чего все началось
22 апреля в популярном туристическом городе Пахалгаме в Джамму и Кашмире произошел теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец.
Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (признана террористической, запрещена в РФ), пакистанской межведомственной разведки.
Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры в отношении дипломатических сотрудников, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга. Обе стороны заявляют о фактах открытия огня на линии контроля и предпринимаемых в связи с этим ответных действиях.
29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание высокого уровня по вопросам безопасности, на котором, как сообщили источники, заявил, что вооруженные силы Индии имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа на теракт в Джамму и Кашмире.