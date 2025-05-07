Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Что известно о конфликте

Индийское посольство в США заявило, что Индия имеет достоверные сведения о причастности базирующихся на пакистанской территории террористов к теракту в Пахалгаме. В заявлении дипмиссии также говорится, что страна не наносила удары по гражданским, экономическим или военным объектам Пакистана, а только по лагерям террористов.