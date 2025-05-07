Рубио надеется на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном

«Я поддерживаю комментарии президента США ранее сегодня, что это, надеюсь, быстро закончится, и продолжу взаимодействовать с индийским и пакистанским руководством для мирного урегулирования», — говорится в сообщении Рубио, опубликованном в социальной сети Х.
Глава госдепа добавил, что следит за развитием ситуации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Пакистан провел ответную ракетную атаку по целям в Индии, сообщал телеканал Samaa со ссылкой на источники. Министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на удар.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления»*, связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация.