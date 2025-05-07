WSJ: США усиливают разведку в Гренландии

Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что Гренландия — автономия в составе Дании — должна присоединиться к США. Он в том числе не исключал возможности применения военной силы для решения этого вопроса. Опрос, проведенный в Гренландии в январе, показал, что только 6% населения острова выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.