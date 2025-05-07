В Китае заявили, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США

Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10—11 мая .