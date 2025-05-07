В Китае заявили, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США

Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут
«Если США хотят решить проблему путем переговоров, они должны придать должное значение серьезному негативному влиянию, которое односторонние тарифные меры оказали на них самих и на весь мир, должны считаться с международными торгово-экономическими правилами, справедливостью и беспристрастием, а также рациональными суждениями общественности, проявить искренность в переговорах, исправить ошибочные действия, двигаться навстречу Китаю и урегулировать озабоченности обеих сторон путем равноправных консультаций», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Если же США «будут говорить одно, а делать другое или даже попытаются использовать переговоры как предлог для продолжения угроз и шантажа, Китай никогда не согласится», предупредили в минкоммерции КНР.
«И уж тем более (Китай — ред.) не пожертвует своей принципиальной позицией, международной справедливостью и беспристрастностью ради достижения какого-либо соглашения», — добавили в ведомстве.