В Китае призвали Индию и Пакистан к сдержанности

Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
«Китай выражает сожаление по поводу военных действий, предпринятых Индией сегодня ночью, Пекин обеспокоен текущим развитием событий», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что «Китай выступает против всех форм терроризма».
«Мы призываем Индию и Пакистан отдавать приоритет миру и стабильности, сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут еще больше осложнить ситуацию», — добавили в МИД КНР.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба»* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления»*, связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация.