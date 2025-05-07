В Китае призвали Индию и Пакистан к сдержанности

Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.