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Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что контакты России с США восстанавливаются, дело непростое, но оно идёт по целому ряду треков, в частности, идет конкретная работа по улучшению деятельности посольств.

Источник: © РИА Новости

«Эти контакты (РФ и США) восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идёт по целому ряду треков», — сказала она.

«Вы же видите, это и контакты, в том числе и консультации дипломатов. Тональность была задана министром иностранного дела России Сергеем Викторовичем Лавровым и его коллегой Марко Рубио, госсекретарём США», — добавила Захарова.

По ее словам, «это, безусловно, и контакты по линии того же самого бизнес-сообщества». «Где-то есть и контакты, и я имею в виду, где-то проходят, в том числе и за рубежом, контакты по направлению наших парламентариев, наши сенаторы также общаются со своими американскими визави», — добавила Захарова.

«Есть и конкретные результаты, о которых уже было объявлено. Идёт конкретная проработка относительно, даже не знаю, как сказать, улучшения или приводу к какой-то нормальности или к элементам нормальности деятельности наших посольств», — заключила она.