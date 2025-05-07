Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США

«Эти контакты (РФ и США) восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идёт по целому ряду треков», — сказала она.
«Вы же видите, это и контакты, в том числе и консультации дипломатов. Тональность была задана министром иностранного дела России Сергеем Викторовичем Лавровым и его коллегой Марко Рубио, госсекретарём США», — добавила Захарова.
По ее словам, «это, безусловно, и контакты по линии того же самого бизнес-сообщества». «Где-то есть и контакты, и я имею в виду, где-то проходят, в том числе и за рубежом, контакты по направлению наших парламентариев, наши сенаторы также общаются со своими американскими визави», — добавила Захарова.
«Есть и конкретные результаты, о которых уже было объявлено. Идёт конкретная проработка относительно, даже не знаю, как сказать, улучшения или приводу к какой-то нормальности или к элементам нормальности деятельности наших посольств», — заключила она.