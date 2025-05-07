Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США

По ее словам, «это, безусловно, и контакты по линии того же самого бизнес-сообщества». «Где-то есть и контакты, и я имею в виду, где-то проходят, в том числе и за рубежом, контакты по направлению наших парламентариев, наши сенаторы также общаются со своими американскими визави», — добавила Захарова.