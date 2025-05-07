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Индия раскрыла мотивы ракетных ударов по Пакистану

Операция «Синдур» была направлена на предотвращение новых терактов со стороны пакистанских боевиков. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри на специальном брифинге.

Источник: AP 2024

«Наши разведывательные данные о базирующихся в Пакистане террористических группировках показали, что надвигаются новые нападения на Индию. Таким образом, возникла необходимость как сдерживать, так и упреждать их», — отметил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение новых подобных трансграничных нападений. По словам Мисри, операция «Синдур» не носила эскалационный характер.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая.