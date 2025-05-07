Индия раскрыла мотивы ракетных ударов по Пакистану

«Наши разведывательные данные о базирующихся в Пакистане террористических группировках показали, что надвигаются новые нападения на Индию. Таким образом, возникла необходимость как сдерживать, так и упреждать их», — отметил замглавы МИД.
Он подчеркнул, что Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение новых подобных трансграничных нападений. По словам Мисри, операция «Синдур» не носила эскалационный характер.
Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая.