Трамп заявил, что уже поздно возвращаться к формату G8 с участием России

В 2020 году Трамп в соцсети Х написал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «Группы восьми» по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене тогдашнего президента США Барака Обаму. По мнению республиканца, США в те годы были слабы во всем, «но особенно в отношении России».