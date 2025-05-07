Трамп заявил, что уже поздно возвращаться к формату G8 с участием России

«Я думаю, сейчас не самое подходящее время [включать обратно Россию]. Нет, сейчас самое неподходящее время. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей», — сказал он.
В середине февраля Трамп назвал ошибкой исключение России из G8. Москву вывели из клуба «Большой восьмерки» в 2014 году на фоне присоединения Крыма. Форум превратился в «Большую семерку», участниками которого остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
В 2020 году Трамп в соцсети Х написал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «Группы восьми» по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене тогдашнего президента США Барака Обаму. По мнению республиканца, США в те годы были слабы во всем, «но особенно в отношении России».