В МИД Индии объяснили, почему нанесли удары по Пакистану

«Наше разведывательное наблюдение за террористическими модулями, базирующимися в Пакистане, показало, что надвигаются дальнейшие атаки на Индию», — цитируют Мисри «Ведомости».
Министр подчеркнул, что удары по пакистанской территории осуществляются для сдерживания террористов. Он напомнил, что в Индии боевики уже совершили теракт в Пахалгаме. Жертвами преступников стали 26 человек. По словам главы дипломатического ведомства, нападение на туристов было совершено с особой жестокостью, чтобы спровоцировать межобщинную вражду. Мисри уточнил, что теракт осуществили члены «Кашмирского сопротивления», которое является «фасадом» запрещенной ООН группировки «Лашкар-е-Тайба».
Как рассказал представитель МИД, разведслужбы Индии установили, что террористы сотрудничают с Пакистаном, в частности были выявлены переписки и публикации на платформах, аффилированных с «Лашкар-е-Тайба».
«Пакистан, имеющий давнюю историю поддержки трансграничного терроризма, не предпринял никаких действий против инфраструктуры террористов на своей территории», — добавил Мисри.
Глава МИД обратил внимание журналистов, что удар Индии по Пакистану — самооборона и подчеркнул, что уничтожение объектов террористических группировок производилось «сдержанными, пропорциональными и ответственными» способами в соответствии с заявлением Совета Безопасности ООН от 25 апреля об обязательном привлечении к ответственности террористов и тех, кто их поддерживает.
Служащая ВВС Индии Вьомика Сингх во время брифинга уточнила, что целями ударов стали центры вербовки, объекты, где велось обучение боевиков, а также их «стартовые площадки». Индийские военные отчитались об успешном поражении девяти «лагерей террористов». По словам Сингх, операция «Синдур» осуществляется для восстановления справедливости, а атаки были сдержанными, так как велись боеголовками, которые специально подбирались таким образом, чтобы не допустить «сопутствующего ущерба». Представительница ВВС добавила, что Индия не атаковала военные объекты Пакистана.
Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами в ночь на 7 мая. Индия атаковала первой, объявив старт операции «Синдур». Пакистан произвел ответные удары, обосновав свои действия жертвами среди мирного населения.