В МИД Индии объяснили, почему нанесли удары по Пакистану

Служащая ВВС Индии Вьомика Сингх во время брифинга уточнила, что целями ударов стали центры вербовки, объекты, где велось обучение боевиков, а также их «стартовые площадки». Индийские военные отчитались об успешном поражении девяти «лагерей террористов». По словам Сингх, операция «Синдур» осуществляется для восстановления справедливости, а атаки были сдержанными, так как велись боеголовками, которые специально подбирались таким образом, чтобы не допустить «сопутствующего ущерба». Представительница ВВС добавила, что Индия не атаковала военные объекты Пакистана.