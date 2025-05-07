Berliner Zeitung призвала канцлера Мерца приехать 9 мая в Москву

Berliner Zeitung опубликовала колонку, в которой призывает нового канцлера Германии Фридриха Мерца отправиться в Москву 9 мая. По мнению журналистов, за последние три года Германия не производила положительного впечатления в политическом плане, а ее позиции на международной арене ослабляются, и потому новому главе правительства необходимо проявить «мужество».
«Поэтому Мерцу предстоит преподнести свой первый крупный дипломатический сюрприз. Новый канцлер должен отправиться в Москву 9 мая в День Победы. Не для того, чтобы посещать парады (российского президента) Владимира Путина, а чтобы найти четкие слова и в то же время сохранить открытой дверь, которую Запад давно хотел закрыть», — говорится в публикации.
Berliner Zeitung приводит пять причин, почему Мерцу стоит совершить визит в Россию. Первая — проявить уважение. «Можно посетить Могилу Неизвестного Солдата или Воинский мемориал в Химках — места, которые чтят память жертв войны, а не прославляют ее. Мерц таким образом проявил бы жест сострадания, не легитимизируя путинскую пропаганду», — пишут журналисты.
Вторая причина — возобновить диалог. «Великие немецкие канцлеры никогда не были трусами. Конрад Аденауэр был одним из первых, кто отправился в Советский Союз, Вилли Брандт преклонил колено в Варшаве, а Гельмут Коль призвал Горбачева к объединению», — отмечает издание. По мнению журналистов, в настоящее время немецкая дипломатия, скорее всего, ограничится скучными пресс-релизами. «Новый канцлер должен напрямую противостоять Путину. Не как неуверенный попрошайка, а как сильный переговорщик. Если вы хотите мира, вам придется разговаривать — даже с врагами», — говорится в публикации.
Третья причина, по которой Мерц должен приехать в Россию, по мнению редакции Berliner Zeitung, заключается в защите экономических интересов Германии. Издание напоминает, что в России по-прежнему продолжают работать около 2,5 тыс. немецких компаний. «Если когда-нибудь между странами снова произойдет сближение, Германия не должна остаться совсем с пустыми руками. Крупные корейские, американские и итальянские компании уже изучают свои возможности (по возвращению в Россию) Кроме того, немецкие предприниматели могут проинформировать канцлера о проблемах России по гораздо большему числу аспектов, чем просто о последнем пакете санкций», — отмечает издание.
Berliner Zeitung также видит в возможном визите Мерца в Москву способ для Германии вернуться на мировую арену. «Гипотетически, когда Мерц будет возвращаться из поездки в Москву, его телефон оборвут звонками из Вашингтона, Парижа и Лондона. Потому что Германия внезапно снова станет геополитически значимым игроком, проявляющим инициативу, а не всегда ожидающим Брюсселя или США», — отмечается в публикации.
Кроме того, по мнению журналистов, подобным визитом Мерц мог бы проложить путь к миру на Украине — в частности, канцлеру Германии стоит бы призвать Москву продлить запланированное на май прекращение огня с трех до 30 дней. «Окно для переговоров скоро закроется. Давайте договоримся», — должен был бы сказать Мерц Путину, по мнению редакции BZ. При этом, по их оценкам, Мерц может также пригрозить Москве в случае ее отказа от продления перемирия любыми средствами — от ужесточения санкций до полного запрета на торговлю. «Москве следует понимать: длительная война изолирует Россию, как когда-то изолировала ГДР. Это предупреждение, вероятно, вызовет что-то и у Путина. А Мерцу просто нужно набраться смелости», — заключают авторы материала.
Фридрих Мерц был избран канцлером Германии 6 мая, однако только со второй попытки. Первый раунд голосования политик провалил — ему не хватило шести голосов. Таким образом, впервые в истории ФРГ основной кандидат на пост главы правительства не смог с первой попытки заручиться поддержкой парламента после успешных коалиционных переговоров. Тем не менее бундестаг назначил повторное голосование, и к вечеру того же дня новое правительство во главе с Мерцем было приведено к присяге.
Мерц считается убежденным трансатлантистом. Он поддерживает поставки военной помощи Украине и санкционное давление на Россию. Кроме того, неоднократно высказывался за поставки Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего категорически выступал экс-канцлер Олаф Шольц. Вместе с тем Мерц заявлял, что в какой-то перспективе возвращаться к диалогу с Россией придется.