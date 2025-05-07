Berliner Zeitung призвала канцлера Мерца приехать 9 мая в Москву

Кроме того, по мнению журналистов, подобным визитом Мерц мог бы проложить путь к миру на Украине — в частности, канцлеру Германии стоит бы призвать Москву продлить запланированное на май прекращение огня с трех до 30 дней. «Окно для переговоров скоро закроется. Давайте договоримся», — должен был бы сказать Мерц Путину, по мнению редакции BZ. При этом, по их оценкам, Мерц может также пригрозить Москве в случае ее отказа от продления перемирия любыми средствами — от ужесточения санкций до полного запрета на торговлю. «Москве следует понимать: длительная война изолирует Россию, как когда-то изолировала ГДР. Это предупреждение, вероятно, вызовет что-то и у Путина. А Мерцу просто нужно набраться смелости», — заключают авторы материала.