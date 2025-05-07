Кремль предупредил об ограничениях в работе интернета до 10 мая

Мобильный интернет в Москве может работать с ограничениями до 10 мая включительно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это не сбои, это ограничения — в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», — сказал он.
Песков отметил необходимость учитывать «скажем так, опасное соседство, которое мы имеем». На вопрос, может ли Кремль обозначить конкретные временные интервалы, он ответил: «Нет. Это будет производиться по мере необходимости».
О вероятных проблемах с доступом в интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий, уведомила 5 мая Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
В тот день россияне пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС, «МегаФон», Yota и «Билайн», а также на работу мессенджеров Telegram и WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Большинство жалоб, согласно сервису Downradar, поступали из Москвы. Тогда же в российской столице прошла репетиция воздушной части парада, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
С 7 по 9 мая могут быть проблемы в Москве с переводами и оплатой через Систему быстрых платежей (СБП), предупредила пресс-служба системы. О возможных перебоях в работе банковских устройств также заявили Сбербанк и ВТБ. «В настоящий момент в Москве и Московской области введены ограничения в работе мобильного интернета, приложения банка могут быть недоступны», — сообщил РБК представитель Сбербанка.
Оба банка предупредили о возможных перебоях в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, Клиентам рекомендовали подключаться к Wi-Fi или проводить операции позже в случае сбоя.