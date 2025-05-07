Кремль предупредил об ограничениях в работе интернета до 10 мая

В тот день россияне пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС, «МегаФон», Yota и «Билайн», а также на работу мессенджеров Telegram и WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Большинство жалоб, согласно сервису Downradar, поступали из Москвы. Тогда же в российской столице прошла репетиция воздушной части парада, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне.