Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 мая: главное

Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами.