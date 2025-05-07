Москва пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения.
Предложение Владимира Путина о перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остается в силе.
Российские военные делают все необходимое для того, чтобы 80-летний юбилей Великой Победы прошел в спокойной и мирной обстановке.
Кремль связал запрет на пролет Вучича и Фицо через некоторые страны ЕС с абсурдной русофобской политикой.
В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия.
Кремль призывает с пониманием относиться к ограничению мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы.
Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами.
Бывших лидеров зарубежных государств, которые сейчас живут в России, приглашать на парад Победы в Москве не планируется.
Пока неизвестно, примут ли российские футболисты участие в чемпионате мира в 2026 году.
Мы, естественно, выступаем за возвращение наших футболистов во все международные соревнования. И, конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым.
Отказ Международного олимпийского комитета в аккредитации на Игры 2026 года представителям российских СМИ, не специализирующимся на спорте, является дискриминацией.
7 мая Владимир Путин работает в Большом Кремлевском дворце, а сам рабочий день главы государства начнется с официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Состоится беседа двух президентов и затем российско-венесуэльские переговоры в формате официального завтрака. По завершению переговоров главы делегации подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Весомый, содержательный и очень важный рамочный документ.
Также в среду Путин встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.