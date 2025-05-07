Wired: Глава Нацразведки США годами не соблюдала требования кибербезопасности

Повышенное внимание к вопросам кибербезопасности среди госслужащих в США возникло после скандала, связанного с использованием высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя министра обороны США) опубликовал сообщение с деталями предстоящих ударов по хуситам и предполагаемые сроки начала операции, которые, по словам Голдберга, совпали со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.