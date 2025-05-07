Wired: Глава Нацразведки США годами не соблюдала требования кибербезопасности

Во время своей работы в Палате представителей Габбард уже имела доступ к определенным секретным и конфиденциальным данным, являлась членом профильных комитетов по вооруженным силам и иностранным делам. Один и тот же пароль стоял у нее для Gmail и других сервисов электронной почты, хранилища файлов Dropbox, соцсети для поиска деловых контактов LinkedIn (заблокирована на территории РФ), приложения для отслеживания здоровья MyFitnessPal и торговой платформы HauteLook. Также с помощью этого пароля обеспечивался доступ к учетной записи администратора на личном сайте Габбард.
При этом, как отмечает журнал, невозможно проверить, использовала ли Габбард этот же пароль для доступа к внутренним правительственным сервисам. Опрошенные Wired эксперты в области кибербезопасности отмечают, что подобный подход упрощает доступ хакеров к личным и чувствительным данным и потенциально, в случае Габбард, также создает угрозу утечки правительственных сведений. В ответ на запрос журнала представитель аппарата Габбард заявил, что с тех пор нынешний директор Нацразведки США неоднократно меняла свои пароли.
Wired обратил внимание на то, что использовавшийся для аккаунтов Габбард пароль содержит в себе слово «шраддха» (shraddha). Согласно недавнему расследованию газеты The Wall Street Journal, Габбард якобы являлась членом одного из ответвлений Международного общества сознания Кришны — Фонда науки идентичности (SIF). Некоторые бывшие члены этой организации описывали ее как секту, они же заявляли изданию, что Габбард при посвящении в общину якобы получила имя Шраддха Даси. В аппарате главы Нацразведки США в ответ на запрос Wired указали, что Габбард никогда не имела связей с этой организацией.
Повышенное внимание к вопросам кибербезопасности среди госслужащих в США возникло после скандала, связанного с использованием высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя министра обороны США) опубликовал сообщение с деталями предстоящих ударов по хуситам и предполагаемые сроки начала операции, которые, по словам Голдберга, совпали со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.