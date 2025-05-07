Губернатор Волгоградской области вручил Павлу Андрееву знак «Почетный гражданин»

Жизнь Павла Андреева — это яркий пример мужества и стойкости. Начав свой трудовой путь на Сталинградском тракторном заводе, в 19 лет он ушел на фронт. В составе артиллерийского полка он защищал Сталинград, участвуя как в оборонительных, так и в наступательных операциях Сталинградской битвы. Его боевой путь пролегал через Курскую дугу, Ленинградский, 1-й и 2-й Прибалтийский, 3-й Белорусский фронты. Дойдя до Кенигсберга, он встретил там долгожданный День Победы. За героизм и мужество Павел Алексеевич награжден боевыми орденами и медалями.