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Губернатор Волгоградской области вручил Павлу Андрееву знак «Почетный гражданин»

101-летний ветеран Павел Андреев удостоен звания «Почетный гражданин Волгоградской области».

Источник: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области состоялось трогательное мероприятие: губернатор Андрей Бочаров лично вручил высшую награду региона 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Павлу Андрееву. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в обладминистрации, торжественная церемония прошла в Камышинском дворце культуры «Текстильщик».

Жизнь Павла Андреева — это яркий пример мужества и стойкости. Начав свой трудовой путь на Сталинградском тракторном заводе, в 19 лет он ушел на фронт. В составе артиллерийского полка он защищал Сталинград, участвуя как в оборонительных, так и в наступательных операциях Сталинградской битвы. Его боевой путь пролегал через Курскую дугу, Ленинградский, 1-й и 2-й Прибалтийский, 3-й Белорусский фронты. Дойдя до Кенигсберга, он встретил там долгожданный День Победы. За героизм и мужество Павел Алексеевич награжден боевыми орденами и медалями.

Символично, что в канун Дня Победы высокой наградой отмечен не только Павел Алексеевич, но и сам город Камышин, получивший звание «Рубеж Сталинградской доблести». Это подчеркивает значимость вклада города и его жителей в победу над фашизмом.