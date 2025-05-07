Песков ответил на вопрос про возможный удар «Орешником»

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли Россия отвечать на атаки украинских беспилотников новым ударом «Орешника», заявил: «В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин якобы поручил Минобороны РФ выбрать цели в Киеве для ударов ракетным комплексом «Орешник». При этом информации, по каким именно объектам готовится удар, опубликовано не было. Кроме того, заявлялось, что киевские власти покидают столицу Украины, а также вывозят свои семьи из страны.
3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Владимира Путина о временном перемирии в честь Дня Победы. Кроме того, украинский лидер заявил, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование.