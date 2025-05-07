Генсек компартии Вьетнама перерезал путы малышу в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Астане, осмотрели выставку «Этноаул», посвященную культурному наследию казахского народа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.