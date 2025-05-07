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СМИ: приоритетом для ВВС США является модернизация ядерных сил

Начальник штаба ВВС США Дэвид Элвин представил обновленный план преобразования подконтрольного ему вида вооруженных сил и подтвердил, что их миссия заключается в том, чтобы оставаться «самой смертоносной силой в мире».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Наши инвестиции в модернизацию ядерных сил остаются приоритетом», — подтвердил Элвин, выступая во вторник на слушаниях в палате представителей. По его словам, сейчас проводится модернизация истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков B-52. Он отметил, что это необходимо, чтобы страна могла «идти в ногу с меняющимися угрозами», пишет издание Fakti.

Элвин добавил, что процесс обновления ВВС США также включает значительные инвестиции в создание истребителя шестого поколения F-47. Президент США Дональд Трамп заключил с американской аэрокосмической корпорацией Boeing контракт на разработку истребителя следующего поколения в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance), который получил название F-47. Ожидается, что он заменит истребитель-бомбардировщик F-22 и будет работать совместно с беспилотными летательными аппаратами.

Элвин отметил прогресс в реализации проекта Collaborative Combat Aircraft (CCA), который направлен на совместную работу пилотируемых и беспилотных систем. В марте ВВС США объявили о том, что два самолета CCA (YFQ-42A и YFQ-44A) уже проходят наземные испытания и будут готовы к полетам этим летом, уточняет Defence Industry Europe.

Кроме того, Элвин напомнил, что летом 2025 года ВВС США проведут «беспрецедентные совместные учения по всему Индо-Тихоокеанскому региону», в которых будут задействованы 300 самолетов и 2000 военнослужащих.

В заключении своего выступления в конгрессе он подчеркнул, что модернизация направлена на то, чтобы ВВС США стали «быстрее, умнее, смертоноснее и маневреннее, чем когда-либо прежде».