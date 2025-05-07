СМИ: приоритетом для ВВС США является модернизация ядерных сил

«Наши инвестиции в модернизацию ядерных сил остаются приоритетом», — подтвердил Элвин, выступая во вторник на слушаниях в палате представителей. По его словам, сейчас проводится модернизация истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков B-52. Он отметил, что это необходимо, чтобы страна могла «идти в ногу с меняющимися угрозами», пишет издание Fakti.