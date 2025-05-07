Кобахидзе избрали председателем «Грузинской мечты»

«Мы никому не дадим возможность сеять ненависть и объединим наше общество — это наша национальная задача. Под объединением общества мы подразумеваем возвращение абхазов и осетин в единое государство. Верю, что миром, принципиальностью, любовью и терпением мы обязательно восстановим доверие», — сказал Кобахидзе, выступая перед делегатами съезда (цитата по «Интерфаксу»).
Ираклий Кобахидзе уже возглавлял партию с января 2021 года до февраля 2024 года, пока его не сменил на этом посту Ираклий Гарибашвили. Кобахидзе тогда возглавил правительство. 25 апреля текущего года Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает партию и политику. Свое решение он объяснил тем, что уже выполнил свою миссию, которая была возложена на него в партии.