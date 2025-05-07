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Кобахидзе избрали председателем «Грузинской мечты»

Новым главой правящей партии Грузии избран премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом в среду по итогам голосования на заседании съезда партии сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Источник: AP 2024

«Мы никому не дадим возможность сеять ненависть и объединим наше общество — это наша национальная задача. Под объединением общества мы подразумеваем возвращение абхазов и осетин в единое государство. Верю, что миром, принципиальностью, любовью и терпением мы обязательно восстановим доверие», — сказал Кобахидзе, выступая перед делегатами съезда (цитата по «Интерфаксу»).

Ираклий Кобахидзе уже возглавлял партию с января 2021 года до февраля 2024 года, пока его не сменил на этом посту Ираклий Гарибашвили. Кобахидзе тогда возглавил правительство. 25 апреля текущего года Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает партию и политику. Свое решение он объяснил тем, что уже выполнил свою миссию, которая была возложена на него в партии.