Чубарев заявил о желании превратить Краснознаменск в Зеленоградск

Сегодня основной тренд, который я вижу, — это, конечно же, туризм. Обратите внимание — интересное фото. Справа — Зеленоградск, слева — Краснознаменск. Что-то есть общее, да? Мне как-то один руководитель сказал: «Не делайте из Краснознаменска Зеленоградск». А я вот прям хочу. Я хочу сделать из него санаторно-курортный город и нашёл единомышленников, — сказал Чубарев.