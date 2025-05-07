Чубарев заявил о желании превратить Краснознаменск в Зеленоградск

Глава администрации Краснознаменска Дмитрий Чубарев хочет развивать в городе туризм по примеру Зеленоградска. Об этом чиновник заявил во время выездного заседания областного правительства.
Сегодня основной тренд, который я вижу, — это, конечно же, туризм. Обратите внимание — интересное фото. Справа — Зеленоградск, слева — Краснознаменск. Что-то есть общее, да? Мне как-то один руководитель сказал: «Не делайте из Краснознаменска Зеленоградск». А я вот прям хочу. Я хочу сделать из него санаторно-курортный город и нашёл единомышленников, — сказал Чубарев.
Руководитель администрации отметил, что в Краснознаменске «инфраструктуры промышленной нет, ещё пока всё девственное и чистое». Поэтому Дмитрий Чубарев считает, что в городе было бы интересно создать санаторный комплекс.
По его словам, сейчас в округе работают две гостиницы примерно на 60 номеров. Глава администрации уточнил, что новый спа-комплекс «Ореховый сад» уже приносит в местный бюджет полтора миллиона рублей налоговых отчислений. Он сравнил этот доход с выплатами от завода «Пятый элемент», от которого поступает около пяти миллионов.
Спа-комплекс «Ореховый сад» открыли в Краснознаменске летом 2024 года. В здании оборудовали три категории номеров — стандартный, с террасой и мансардный. Там также разместили кафе, лобби-бар, спа-комплекс с соляной пещерой и баней. Гостиница рассчитана на 80 человек. На реализацию проекта инвестор — владелец сети отелей «Элиза» в Зеленоградске Сергей Куренков — получил льготный кредит в размере 30 миллионов рублей.