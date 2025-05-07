Вице-губернатор Антон Емельяненко: проект межвузовского кампуса проходит перезагрузку

Антон Емельяненко входит в наблюдательный совет Самарского государственного экономического университета, и на встрече с его студентами вице-губернатор обсудил развитие экономики региона.
СГЭУ готовит специалистов в области экономики, управления, финансов, IT, маркетинга и права, и всех этих тем касались вопросы, прозвучавшие на встрече.
На встрече со студенческим активом вице-губернатор подчеркнул: «Для нас очень важны ваши свежие идеи, свежий взгляд на вопросы развития Самарской области. Мы реализуем много интересных и масштабных проектов, много работы в экономическом блоке правительства. Приглашаю вас по окончании вуза стать частью нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым».
Студенты активно делились своими проектами и задавали вопросы о пятилетней программе социально-экономического развития региона; о создании кластера беспилотной авиации; о ключевых компетенциях для госслужащих; и проекте международного межвузовского кампуса.
Кампус является частью федерального проекта «Создание сети современных кампусов» на 2025−2030 годы, входящего в свою очередь в нацпроект «Молодёжь и дети». Емельяненко отметил, что сейчас кампусный проект проходит некоторую перезагрузку, и ее цель — чтобы он был востребован и интересен всем сторонам: студентам, учёным, преподавателям, индустриальным партнёрам.
Емельяненко осмотрел и университетскую инфраструктуру, включая центр киберспорта и студенческий департамент — единственный в регионе, где в формате «одного окна» студенты могут получить широкий спектр услуг, связанных с обучением.
Вице-губернатор также рассказал о работе с инвесторами. В Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться можно по тел. 8 (800)505−90−36 или на сайт investinsamara.ru.