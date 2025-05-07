Вице-губернатор Антон Емельяненко: проект межвузовского кампуса проходит перезагрузку

На встрече со студенческим активом вице-губернатор подчеркнул: «Для нас очень важны ваши свежие идеи, свежий взгляд на вопросы развития Самарской области. Мы реализуем много интересных и масштабных проектов, много работы в экономическом блоке правительства. Приглашаю вас по окончании вуза стать частью нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым».