Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Великой Победы

Законом предусмотрен и ряд новаций. Так, перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями. Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на 1 год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека.