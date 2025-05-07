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Лукашенко подписал закон об амнистии для восьми тысяч осужденных

Александр Лукашенко в связи с 80-летием Победы подписал закон об амнистии. Она затронет почти восемь тысяч осужденных, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера, размещенном на официальном портале.

Осужденные, на которых распространяется действие амнистии, будут освобождены от наказания и иных мер уголовной ответственности. Возможно смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.

Условиями для применения установленной амнистии являются полное возмещение вреда или ущерба, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.

Закон также предусматривает следующие нововведения:

ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа;

осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, вместо полной амнистии полагается частичная — наказание сокращается на год.