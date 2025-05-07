Студентов-медиков ждут перемены: выпускников обяжут сдавать независимый экзамен

Сегодняшняя система, при которой экзамены принимают преподаватели того же вуза, где учится студент, порождает коррупционные риски и позволяет выпускаться будущим медикам с низким уровнем подготовки. В результате на рынок труда попадают специалисты, не обладающие необходимыми знаниями и практическими навыками.
Только за последние семь лет приём в медицинские вузы страны вырос в 4,5 раза. Сейчас ежегодно обучение начинают 25 тысяч студентов, из которых 40% обучаются в частных учебных заведениях. Однако, к сожалению, рост численности студентов не сопровождался ростом качества образования, и это стало одной из причин, по которым власти решили кардинально изменить подход к оценке подготовки будущих врачей.
Что изменится?
Теперь освоение современных методов диагностики и лечения выпускниками медицинских вузов и техникумов будет оцениваться по прозрачной и независимой системе. Такой подход будет применяться не только к студентам, но и к действующим врачам и медсёстрам.
Для этого будет создан Национальный центр оценки в сфере медицины, к работе которого привлекут международно признанную зарубежную организацию. Кроме того, все государственные и частные клиники страны пройдут обязательную аккредитацию, что должно повысить уровень доверия к медицинским услугам.
Повышение квалификации медработников будет поручено государственным и частным вузам, а также специализированным и региональным центрам. Ведомствам поручено разработать единые квалификационные требования для подготовки врачей и медсестёр.
Что это значит для студентов?
Студентам медвузов теперь придётся действительно учиться, ведь пройти независимый экзамен без знаний будет сложнее. Это ударит по системе «формального образования» и, вероятно, сократит число дипломов, за которыми не стоит реального опыта и навыков.
Реформа может стать серьёзной встряской для всей системы медицинского образования и, в перспективе, спасти не одну человеческую жизнь, ведь на кону — здоровье и безопасность миллионов граждан.