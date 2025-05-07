Студентов-медиков ждут перемены: выпускников обяжут сдавать независимый экзамен

Только за последние семь лет приём в медицинские вузы страны вырос в 4,5 раза. Сейчас ежегодно обучение начинают 25 тысяч студентов, из которых 40% обучаются в частных учебных заведениях. Однако, к сожалению, рост численности студентов не сопровождался ростом качества образования, и это стало одной из причин, по которым власти решили кардинально изменить подход к оценке подготовки будущих врачей.