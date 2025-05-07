В Самаре контракты на строительство «Театральной» хотят исполнить до 2027 года

В областной столице прошло оперативное совещание правительства региона. На нем, помимо всего прочего, обсуждали стройку «Театральной».
Как сообщили на совещании, властями было скорректировано 13 контрактов на возведение «Театральной». Обязательства по контрактам должны быть исполнены не позднее 2027 года.
Вице-губернатор Михаил Смирнов подчеркнул, что изменения в документах не означают повышения цены проекта.
Ввиду нескольких причин сроки строительства были смещены на 320 дней.
Напомним, что «Театральная» должна стать продолжением единственной в Самаре линии метро. Она будет идти после «Алабинской».
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