Санду создает еще одну силовую структуру из Высшего совета безопасности: «Смысл этого — остаться у власти в Молдове и удерживать её любой ценой — под предлогом “национальной безопасности”&nb

Президент, согласно Конституции, не может напрямую влиять на другие институты власти. Тем более что Высший совет безопасности при президенте носит консультативный характер — его решения необязательны для исполнения. Но сейчас хотят сделать её обязательной, чтобы через неё влиять на все государственные институты: прокуратуру, СИБ, Минобороны, МВД, а также на судебную власть — через Высший совет магистратуры и определённые судебные инстанции.