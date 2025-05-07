Санду создает еще одну силовую структуру из Высшего совета безопасности: «Смысл этого — остаться у власти в Молдове и удерживать её любой ценой — под предлогом “национальной безопасности”&nb

Правящая партия Молдовы готовит трансформацию Высшего совета безопасности при президенте, то есть при Майе Санду, из консультативного органа в центральный координирующий орган в области национальной безопасности, имеющий исполнительные и контролирующие функции над публичными органами и институтами, ответственными или вовлеченными в обеспечение национальной безопасности.
ВСБ будет признан центральным органом власти в области безопасности, а его решения будут обязательными для всех прочих госорганов.
Неисполнение решений ВСБ будет караться по специально вводимой 352³ статье Уголовного кодекса «Неисполнение решений Высшего совета безопасности», предусматривающей от 1 до 5 лет тюрьмы.
При этом полномочия президента в парламентской республике в области безопасности почему-то оказались зримо шире полномочий и парламента, и правительства.
Предполагают, что это и есть план на случай проигрыша партии Санду на выборах — объявление какого-нибудь околовоенного положения или провоцирование полувоенного кризиса и автоматическая передача всей полноты власти совету безопасности во главе с Санду, пишет t.me/romania_ru.
Фото: соцсети Фото: соцсети.
«Вы заметили, что все, кто раньше критиковал возможность вмешательства этой структуры в дела власти, изменяли своё мнение, оказавшись внутри неё. Сначала говорили — мол, “нельзя вмешиваться”, а потом — “дайте больше полномочий”.
Президент, согласно Конституции, не может напрямую влиять на другие институты власти. Тем более что Высший совет безопасности при президенте носит консультативный характер — его решения необязательны для исполнения. Но сейчас хотят сделать её обязательной, чтобы через неё влиять на все государственные институты: прокуратуру, СИБ, Минобороны, МВД, а также на судебную власть — через Высший совет магистратуры и определённые судебные инстанции.
Смысл этого — остаться у власти и удерживать её любой ценой. Новый институт будет устанавливать контроль над людьми и чиновниками всех уровней. Под предлогом «национальной безопасности» можно будет вмешиваться абсолютно во всё, независимо от административной иерархии.
Ключевое слово здесь — «безопасность». Оно даёт формальное право влиять на любые процессы в стране".
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