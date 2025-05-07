Кто из мировых лидеров посетит парад Победы 9 мая. Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил согласием на приглашение российского лидера Владимира Путина прибыть в Москву на празднование Дня Победы. Последний раз глава Азербайджана присутствовал на параде в Москве в честь 9 Мая в 2015 году.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выразил готовность принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.
Почетным гостем на параде в столице будет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время встречи с Владимиром Путиным он признался, что не может не приехать в День Победы в Москву.
На 9 Мая в России ожидают визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Москву 9 мая после празднования Дня Победы в Республике 8 мая.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен присутствовать на торжествах в Москве. Расчет вооруженных сил республики пройдет маршем в составе участников парада на Красной площади.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев также приедет в Россию для участия в праздновании Дня Победы.
На параде на Красной площади в Москве будет присутствовать президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Участие политика в праздничных мероприятиях подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президента Абхазии Бадра Гунба пригласил на юбилей Победы в Москве российский лидер Владимир Путин. Глава Абхазии ответил согласием.
В Москву приедет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Во время визита в Россию он планирует подписать ряд соглашений, в том числе по добыче урана.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подтвердил участие в параде Победы в Москве по приглашению Владимира Путина.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл на празднование Дня Победы 7 мая. Его сопровождает супруга Силия Флорес.
Участником праздничных торжеств в Москве станет генсекретарь Компартии Вьетнама То Лам. 10 мая вьетнамский лидер встретится с Владимиром Путиным. На переговорах состоится подписание двусторонних соглашений.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что приедет в столицу России для участия в праздновании в честь 80-летия Победы. Перед визитом в Москву политик посетит Белоруссию.
На парад Победы в Москву прибудет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. 9 мая запланированы переговоры Владимира Путина и египетского лидера, на которых они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество.
В праздновании Дня Победы примет участие президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Председатель КНР Си Цзиньпин будет находиться в Москве с 7 по 10 мая. Он примет участие в мероприятиях в честь 80-летнего юбилея Победы и проведет переговоры с российским президентом, темой которых станут проблемы регионального и международного характера.
Одним из почетных гостей парада Победы будет президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Политик заявил, что 9 мая — исторический день не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших фашизм и нацизм.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Россию 4 мая. Он прибыл в Санкт-Петербург, откуда 6 мая приехал в Москву. 9 мая кубинский лидер примет участие в торжественном параде на Красной площади.
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит приедет в Москву 8 мая. В программу трехдневного визита в Россию включено его участие в праздновании 80-летия Победы.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в российскую столицу 7 мая по приглашению Владимира Путина для участия в праздничных мероприятиях. В рамках рабочей поездки запланирована его встреча с российским лидером.
С дружественным визитом Москву также посетит председатель Государственного административного совета Мьянмы, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин.
Среди гостей на параде на Красной площади будет президент Палестины Махмуд Аббас. 10 мая состоится его встреча с Путиным.
7 мая в Москву направляется президент Сербии Александр Вучич. 9 мая запланирована его встреча с Владимиром Путиным. Визит в Москву политика сопровождался угрозами введения санкций со стороны Евросоюза. Литва и Латвия запретили пролет самолета Вучича в их воздушном пространстве.
Почетным гостем торжеств в честь Дня Победы станет генерал-губернатор Папуа — Новой Гвинеи Боб Дадае.
Кремль пригласил на парад в Москве президента Эфиопии Тайе Ацке-Селассие. Вместо него на мероприятия может приехать премьер-министр Абий Ахмед Али.
Приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве принял президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
9 мая в Москве будет присутствовать президент Южной Осетии Алан Гаглоев. В республике в День Победы также пройдет парад. Принимать его будет премьер-министр республики Константин Джуссоев.